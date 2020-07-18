Арахамия со «слугами» в ночном клубе праздновали летние каникулы в Раде — появилось скандальное видео

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Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», вместе с другими коллегами по парламенту от политсилы президента Владимира Зеленского в ночном клубе решили отпраздновать каникулы в Верховной Раде. Напомним, в пятницу спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии Верховной Рады, после чего депутаты ушли на «летние каникулы».

«Слуги народа» в ночь на 18 июля праздновали начало каникул вечеринкой в ночном клубе, где выступал исполнитель Сергей Пархоменко (рэпер Серега), известный благодаря хиту «Черный бумер». Кадры с вечеринки опубликовал Telegram-канал «Наглый».

Очень рад за наших счастливых, а главное, свободных от работы депутатов. В отпуск вчера шли в сопровождении «Черного бумера». Давиду Арахамия за вышиванку отдельный зачет, — говорится в сообщении.



Отметим, что на опубликованных кадрах народные избранники не придерживаются карантинных ограничений — безопасного расстояния, а также находятся без индивидуальных средств защиты.