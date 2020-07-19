Коронавірус в Україні почав відступати. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141314-koronavirus-v-ukrayini-pochav-vidstupaty-karta.html

Ракурс

Коронавірус в Україні трохи пішов на спад. За останню добу підтверджений 731 новий випадок інфікування. Всього від початку епідемії коронавірусом заразилися 58 тис. 842 особи.

Дані про поширення коронавірусу оприлюднені у системі моніторингу COVID-19 Радою національної безпеки і оборони України.

За останню добу від коронавірусу вилікувалися 354 особи. За весь час епідемії в Україні одужали 30 тис. 879 осіб.

Жертвами коронавірусу стали вісім пацієнтів. Всього від недуги в Україні загинули 1 тис. 485 осіб.

Лідерами за кількістю випадків зараження за останню добу стали:

Львівська область — 109 випадків;

Івано-Франківська область — 79 випадків;

Київ — 87 випадків.

Слід зазначити, що до цього в Україні три дні поспіль фіксували понад 800 випадків зараження щодоби.

Як раніше писав «Ракурс», у США зафіксовано випадок повторного інфікування коронавірусом. Пацієнт вдруге захворів на COVID-19 через кілька тижнів після повного одужання. Першого разу пацієнт переніс коронавірусну інфекцію відносно легко, зате вдруге хвороба проходила з ускладненнями. Після цього випадку американські медики сумніваються, що людство зможе виробити колективний імунітет проти хвороби, так як кількість антитіл в організмі після одужання швидко зменшується.