Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні почав відступати. Фото: Ракурс

Коронавірус в Україні почав відступати (КАРТА)

19 лип 2020, 10:39
999

Коронавірус в Україні трохи пішов на спад. За останню добу підтверджений 731 новий випадок інфікування. Всього від початку епідемії коронавірусом заразилися 58 тис. 842 особи.

Дані про поширення коронавірусу оприлюднені у системі моніторингу COVID-19 Радою національної безпеки і оборони України.

За останню добу від коронавірусу вилікувалися 354 особи. За весь час епідемії в Україні одужали 30 тис. 879 осіб.

Жертвами коронавірусу стали вісім пацієнтів. Всього від недуги в Україні загинули 1 тис. 485 осіб.

Лідерами за кількістю випадків зараження за останню добу стали:

  • Львівська область — 109 випадків;
  • Івано-Франківська область — 79 випадків;
  • Київ — 87 випадків.

Коронавірусна карта України. Фото: РНБО


Слід зазначити, що до цього в Україні три дні поспіль фіксували понад 800 випадків зараження щодоби.

Як раніше писав «Ракурс», у США зафіксовано випадок повторного інфікування коронавірусом. Пацієнт вдруге захворів на COVID-19 через кілька тижнів після повного одужання. Першого разу пацієнт переніс коронавірусну інфекцію відносно легко, зате вдруге хвороба проходила з ускладненнями. Після цього випадку американські медики сумніваються, що людство зможе виробити колективний імунітет проти хвороби, так як кількість антитіл в організмі після одужання швидко зменшується.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿