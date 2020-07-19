26 осіб володіють половиною багатств планети. Фото: publy.ru

https://racurs.ua/ua/n141313-26-osib-volodiut-polovynou-bagatstv-planety-gensek-oon.html

Ракурс

Половина багатств нашої планети належить 26 найзаможнішим людям світу. При цьому понад 70% людей планети живуть в умовах зростаючої нерівності доходів та якості життя.

Про це заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш під час лекції, приуроченої річниці дня народження колишнього президента ПАР Нельсона Мандели, повідомляє сайт ООН.

На думку Гутерреша, різниця у рівні фінансового добробуту є головним критерієм нерівності. Якість життя людей залежить від статі, етнічного походження, раси, наявності інвалідності та багатьох інших факторів.

Високий рівень фінансового розшарування суспільства породжує економічну нестабільність, корупцію, фінансові кризи, зростання злочинності, а також призводить до погіршення фізичного та психічного стану людей.

Гутерреш додав, що понад половини молодих людей у країнах із високим рівнем розвитку мають вищу освіту, а у країнах із низьким рівнем розвитку людського потенціалу таких людей всього 3%.

Також генсек ООН заявив, що близько 17% дітей, що народилися двадцять років тому у слаборозвинених країнах, вже померли.

Крім того, пандемія коронавірусу ще більше посилила проблему економічного і соціального дисбалансу на планеті. Гутерреш не виключає, що через пандемію ще 100 млн людей можуть опинитися на межі бідності, а голод може досягти біблійного масштабу.

Гутерреш додав, що наразі світ переживає глибокий глобальний спад економіки із часів Другої світової війни та наймасштабніше падіння доходів населення із 1870 року.

Як раніше писав «Ракурс», коронавірус в Україні вже викликав падіння економіки і зростання безробіття і це лише верхівка айсберга під назвою «коронавірусна криза». Наразі в Україні понад 6 млн громадян ризикують опинитися за межею бідності. Про це свідчать дані Дитячого фонду ООН, які ґрунтуються на макропрогнозі Кабміну України.