26 человек владеют половиной богатств планеты. Фото: publy.ru

https://racurs.ua/n141313-26-chelovek-vladeut-polovinoy-bogatstv-planety-gensek-oon.html

Ракурс

Половина богатств нашей планеты принадлежит 26 самым состоятельным людям мира. При этом в настоящее время более 70% людей планеты живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время лекции, приуроченной годовщине дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, сообщает сайт ООН.

По мнению Гутерриша, разница в уровне финансового благосостояния является главным критерием неравенства. Качество жизни людей зависит от пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других факторов.

Высокий уровень финансового расслоения общества порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, а также приводит к ухудшению физического и психического состояния людей.

Гутерриш добавил, что более половины молодых людей в странах с высоким уровнем развития имеют высшее образование, а в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала таких людей всего 3%.

Также генсек ООН заявил, что около 17% детей, родившихся двадцать лет назад в слаборазвитых странах, уже умерли.

Кроме того, пандемия коронавируса еще больше усугубила проблему экономического и социального дисбаланса на планете. Гутерриш не исключает, что из-за пандемии еще 100 млн человек могут оказаться на грани нищеты, а голод может достичь библейских масштабов.

Гутерриш добавил, что в настоящее время мир переживает глубочайший глобальный спад экономики со времен Второй мировой войны и самое масштабное падение доходов мирового населения с 1870 года.

Как ранее писал «Ракурс», коронавирус в Украине уже вызвал падение экономики и рост безработицы и это лишь верхушка айсберга под названием «коронавирусный кризис». На сегодняшний день в Украине более 6 млн граждан рискуют оказаться за гранью бедности. Об этом свидетельствуют данные Детского фонда ООН, которые основаны на макропрогнозе Кабмина Украины.