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Ракурс
После жуткого ДТП полиция круглосуточно будет дежурить на дорогах Одесчины. Фото: Facebook

Полиция круглосуточно дежурит на дорогах Одесчины после жуткого ДТП

19 июл 2020, 08:59
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Смертельное ДТП в Одесской области, которое произошло вчера, 18 июля, вблизи села Сафьяны Измаильского района, стало причиной усиления контроля на дорогах Одесской области со стороны полиции.

Со вчерашнего дня все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения на Одесчине будут круглосуточно контролироваться полицейскими, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители будут следить за соблюдением правил дорожного движения, а также жестко наказывать водителей, превышающих допустимый лимит скорости.

Также полицейские будут контролировать поведение детей на проезжей части с целью недопущения их травмирования.


Кроме того, полицейские будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения относительно недопущения нарушения правил дорожного движения.

Как ранее писал «Ракурс», вчера утром, 18 июля, на трассе Одесса-Рени вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло жуткое смертельное ДТП. В результате аварии погибли шесть человек. Еще трое пострадавших госпитализированы. Спасателям пришлось воспользоваться специальным оборудованием, чтобы достать погибших из автомобилей.

Источник: Ракурс


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