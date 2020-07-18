Количество жертв ДТП за время независимости Украины назвали в МВД. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n141287-kolichestvo-jertv-dtp-za-vremya-nezavisimosti-ukrainy-nazvali-v-mvd.html

Ракурс

Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Украины ежедневно уносят жизни наших граждан. За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. 95 человек.

Такую страшную статистику озвучил во время передачи «Свобода слова Савика Шустера» заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Количество пострадавших в ДТП за это время составило 1 млн 264 тыс. человек.

Геращенко заявил, что перед запуском системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, он попросил предоставить статистику аварий за 1991−2019 годы.

Замминистра уточнил, что в прошлом году было зафиксировано 116 тыс. фактов вождения в нетрезвом состоянии, из них 16 тыс. протоколов патрульной полиции были закрыты судами и пьяные водители избежали наказания.

Как ранее писал «Ракурс», 1 июля вождение в нетрезвом виде в Украине было включено в перечень уголовных проступков. Но уже 2 июля президент Украины Владимиром Зеленский подписал закон № 720-IX, призванный отнести вождение в нетрезвом состоянии в сферу административной ответственности.