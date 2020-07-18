Кількість жертв ДТП за часи незалежності України назвали в МВС. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n141287-kilkist-jertv-dtp-za-chasy-nezalejnosti-ukrayiny-nazvaly-v-mvs.html

Ракурс

Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах України щодня забирають життя наших громадян. За 29 років незалежності України у ДТП загинули 174 тис. 95 осіб.

Таку страшну статистику озвучив під час передачі «Свобода слова Савіка Шустера» заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Кількість постраждалих у ДТП за цей час становить 1 млн 264 тис. осіб.

Геращенко заявив, що перед запуском системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, він попросив надати статистику аварій за 1991−2019 роки.

Заступник міністра уточнив, що минулого року було зафіксовано 116 тис. фактів керування у нетверезому стані, із них 16 тис. протоколів патрульної поліції були закриті судами і п’яні водії уникли покарання.

Як раніше писав «Ракурс», 1 липня водіння у нетверезому стані в Україні було включено до переліку кримінальних проступків. Але вже 2 липня президент України Володимиром Зеленський підписав закон № 720-IX, покликаний віднести водіння у нетверезому стані до сфери адміністративної відповідальності.