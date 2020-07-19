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Ракурс
Після жахливої ДТП поліція цілодобово чергуватиме на дорогах Одещини. Фото: Facebook

Поліція цілодобово чергуватиме на дорогах Одещини після жахливої ДТП

19 лип 2020, 08:59
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Смертельна ДТП в Одеській області, яка відбулося вчора, 18 липня, поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району, стала причиною посилення контролю на дорогах Одеської області з боку поліції.

Усі аварійно-небезпечні ділянки доріг міжнародного і регіонального значення на Одещині будуть цілодобово контролюватися поліцейськими, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху, а також жорстко карати водіїв, що перевищують встановлений ліміт швидкості.

Також поліцейські будуть контролювати поведінку дітей на проїжджій частині з метою недопущення їхнього травмування.


Крім того, поліцейські будуть проводити роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху щодо недопущення порушень правил дорожнього руху.

Як раніше писав «Ракурс», вчора вранці, 18 липня, на трасі Одеса-Рені поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області сталася жахлива смертельна ДТП. У результаті аварії загинули шестеро осіб. Ще трьох постраждалих госпіталізовано. Рятувальникам довелося скористатися спеціальним обладнанням, щоб дістати загиблих із автомобілів.

Джерело: Ракурс


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