Коронавирус в Украине начал отступать. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Украине немного пошел на спад. За последние сутки подтвержден 731 новый случай инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 58 тыс. 842 человека.

Данные о распространении коронавируса обнародованы в системе мониторинга COVID-19 Советом национальной безопасности и обороны Украины.

За последние сутки от коронавируса излечились 354 человека. За все время эпидемии в Украине выздоровели 30 тыс. 879 человек.

Жертвами коронавируса стали восемь пациентов. Всего от недуга в Украине погибли 1 тыс. 485 человек.

Лидерами по количеству случаев заражения за последние сутки стали:

Львовская область — 109 случаев;

Ивано-Франковская область — 79 случаев;

Киев — 87 случаев.

Следует отметить, что до этого в Украине три дня подряд фиксировали более 800 случаев заражения ежесуточно.

Как ранее писал «Ракурс», в США зафиксирован случай повторного инфицирования коронавирусом. Пациент второй раз заболел COVID-19 спустя несколько недель после полного выздоровления. В первый раз пациент перенес коронавирусную инфекцию относительно легко, зато второй раз болезнь проходила с осложнениями. После этого случая американские медики сомневаются, что человечество может выработать коллективный иммунитет против болезни, так как количество антител в организме после выздоровления быстро уменьшается.