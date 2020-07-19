Коронавирус в Украине начал отступать (КАРТА)https://racurs.ua/n141314-koronavirus-v-ukraine-nachal-otstupat-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Украине немного пошел на спад. За последние сутки подтвержден 731 новый случай инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 58 тыс. 842 человека.
Данные о распространении коронавируса обнародованы в системе мониторинга COVID-19 Советом национальной безопасности и обороны Украины.
За последние сутки от коронавируса излечились 354 человека. За все время эпидемии в Украине выздоровели 30 тыс. 879 человек.
Жертвами коронавируса стали восемь пациентов. Всего от недуга в Украине погибли 1 тыс. 485 человек.
Лидерами по количеству случаев заражения за последние сутки стали:
- Львовская область — 109 случаев;
- Ивано-Франковская область — 79 случаев;
- Киев — 87 случаев.
Следует отметить, что до этого в Украине три дня подряд фиксировали более 800 случаев заражения ежесуточно.
Как ранее писал «Ракурс», в США зафиксирован случай повторного инфицирования коронавирусом. Пациент второй раз заболел COVID-19 спустя несколько недель после полного выздоровления. В первый раз пациент перенес коронавирусную инфекцию относительно легко, зато второй раз болезнь проходила с осложнениями. После этого случая американские медики сомневаются, что человечество может выработать коллективный иммунитет против болезни, так как количество антител в организме после выздоровления быстро уменьшается.