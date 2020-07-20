Какими должны быть выборы в ОРДЛО, рассказал Разумков — местные выборы 2020

https://racurs.ua/n141364-kakimi-doljny-byt-vybory-na-donbasse-rasskazal-razumkov.html

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Выборы на оккупированных территориях Донбасса (ОРДЛО) и во всей Украине должны проходить в соответствии с единым законом. Сегодня Верховная Рада не готовит никаких законопроектов, регулирующих избирательный процесс в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей или аннексированном Крыму.

Об этом во время итоговой пресс-конференции 20 июля заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Если мы говорим с вами о выборах, то это моя личная позиция, я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны проходить в соответствии с единым законом, — отметил Разумков.

Политик также отметил отсутствие проектов нормативных актов, предусматривающих закрепление особого статуса оккупированного Донбасса.

Я думаю, что в этом плане Рада — наиболее открытый орган и по отношению к обществу, и по отношению к СМИ, — добавил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что местные выборы 2020 года могут состоятся в отдельных частях оккупированной Россией территории ОРДЛО при условии вывода войск РФ. Кроме этого, не исключено, что Верховная Рада осенью возьмется за закон об «особом статусе» Донбасса.