Якими мають бути вибори в ОРДЛО, розповів Разумков — місцеві вибори 2020

https://racurs.ua/ua/n141364-yakymy-maut-buty-vybory-v-ordlo-rozpoviv-razumkov.html

Ракурс

Вибори на окупованих територіях Донбасу (ОРДЛО) та в усій Україні повинні відбуватися згідно з єдиним законом. На сьогодні Верховна Рада не готує законопроектів, які б регулювали виборчий процес в окупованих районах Донецької і Луганської областей або анексованому Криму.

Про це під час підсумкової прес-конференції 20 липня заявив спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

Якщо ми говоримо з вами про вибори, то це моя особиста позиція, я думаю, що вибори по всій території суверенної держави повинні проходити згідно з єдиним законом, — зазначив Разумков.

Політик також наголосив на відсутності законопроектів, які передбачають закріплення особливого статусу окупованого Донбасу.

Я думаю, що в цьому плані Рада — найбільш відкритий орган і по відношенню до суспільства, і по відношенню до ЗМІ, — додав Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місцеві вибори 2020 року можуть відбутися в окремих частинах окупованої Росією території ОРДЛО за умови виведення військ РФ. Окрім цього, не виключено, що Верховна Рада восени візьметься за закон про «особливий статус» Донбасу.