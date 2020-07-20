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Ракурс
Якими мають бути вибори в ОРДЛО, розповів Разумков — місцеві вибори 2020

Якими мають бути вибори на Донбасі, розповів Разумков

20 лип 2020, 15:43
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Вибори на окупованих територіях Донбасу (ОРДЛО) та в усій Україні повинні відбуватися згідно з єдиним законом. На сьогодні Верховна Рада не готує законопроектів, які б регулювали виборчий процес в окупованих районах Донецької і Луганської областей або анексованому Криму.

Про це під час підсумкової прес-конференції 20 липня заявив спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

Якщо ми говоримо з вами про вибори, то це моя особиста позиція, я думаю, що вибори по всій території суверенної держави повинні проходити згідно з єдиним законом, — зазначив Разумков.

Політик також наголосив на відсутності законопроектів, які передбачають закріплення особливого статусу окупованого Донбасу.


Я думаю, що в цьому плані Рада — найбільш відкритий орган і по відношенню до суспільства, і по відношенню до ЗМІ, — додав Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місцеві вибори 2020 року можуть відбутися в окремих частинах окупованої Росією території ОРДЛО за умови виведення військ РФ. Окрім цього, не виключено, що Верховна Рада восени візьметься за закон про «особливий статус» Донбасу.

Джерело: Ракурс


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