Випускниця у "коронавірусному" вбранні. Фото: CNN

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Коронавірус вплинув на всі сфери життя, зокрема й на дизайн випускних суконь. 18-річна американка Пейтон Менкер увіковічила пандемію у своєму образі для випускної церемонії.

Дівчина створила сукню з клейкої стрічки для участі у конкурсі. У разі перемоги вона отримає 20 тис. дол. стипендії для навчання. Про це повідомляє CNN.





За словами випускниці, вона хотіла створити сукню, яка б «зафіксувала частину історії» — пандемію коронавірусу. Через епідемію у її школі скасували випускну церемонію. На конкурсному вбранні для виробника стрічки можна побачити зображення людей, які тікають від великого вірусу, а також лікарів, які потерпають від епідемії.





Пейтон також створила аксесуари до вбрання: клатч, сережки та маску. Маска виявилася найкреативнішим елементом вбрання випускниці. На ній був напис «Flatten the Curve» («Згладьте криву» з англійської). Випускниця хотіла привернути увагу до зменшення кількості хворих таким написом.





Восени американка планує вступати до одного із коледжів Іллінойсу. Вона сподівається отримати стипендію на навчання у розмірі 24 тис. дол., яку вона може виграти у конкурсі виробника клейкої стрічки Duct Brand. Саме із цього матеріалу вона і створила своє випускне вбрання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені виявили неочікуваний симптом коронавірусу.