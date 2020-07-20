Выпускница в "коронавирусном" наряде. Фото: CNN

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Ракурс

Коронавирус повлиял на все сферы жизни, в том числе и на дизайн выпускных платьев. 18-летняя американка Пейтон Менкер увековечила пандемию в своем образе для выпускной церемонии.

Девушка создала платье из клейкой ленты для участия в конкурсе. В случае победы она получит 20 тыс. долл. стипендии для обучения. Об этом сообщает CNN.





По словам выпускницы, она хотела создать платье, которое бы «зафиксировало часть истории» — пандемию коронавируса. Из-за эпидемии в ее школе отменили выпускной. В ее конкурсном наряде для производителя ленты можно увидеть изображения людей, которые убегают от большого вируса. На платье также нарисованы врачи, которые страдают от эпидемии.





Пейтон создала аксессуары к наряду: клатч, серьги и маску. Маска оказалась одним из самых креативных элементов наряда выпускницы. На ней была надпись «Flatten the Curve» («сгладить кривую» на английском). Выпускница хотела привлечь внимание к уменьшению количества больных такой надписью.





Осенью американка планирует поступать в один из колледжей Иллинойса. Она надеется получить стипендию на обучение в размере 24 тыс. долл., которую она может выиграть в конкурсе производителя клейкой ленты Duct Brand. Именно из этого материала она и создала свое выпускное платье.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые обнаружили неожиданный симптом коронавируса.