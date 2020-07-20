Суркис не простил Михайличенко поражения от сельской команды — «Динамо» уволило тренеров, фото

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Ракурс

Алексей Михайличенко с 20 июля уже не главный тренер киевского «Динамо». Президент клуба Игорь Суркис отправил его в отставку.

В «Динамо» сегодня поблагодарили за работу Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергей Федорову и Михаилу Михайлову. Отставка команды тренеров произошла на следующий день после завершения чемпионата и поражения «Динамо» от ковалевского «Колоса» 0:2 на НСК «Олимпийский».

Михайличенко ушел даже несмотря на выход его команды в квалификационный раунд Лиги чемпионов и завоевание Кубка Украины.

Руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра должна выйти на качественно иной уровень, — так объяснили причину увольнения Михайличенко на официальном сайте «Динамо».

Суркис начал поиски нового коуча, чтобы к следующему сезону «Динамо» готовил новый тренерский штаб.