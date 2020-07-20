Связи с сетью ломбардов прокомментировал спикер Разумков, фото — Думка

https://racurs.ua/n141361-svyazi-s-setu-lombardov-prokommentiroval-spiker-razumkov.html

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Семья председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова продала свою сеть ломбардов. Об этом спикер 20 июля сообщил на итоговом брифинге по поводу окончания работы третьей сессии Рады девятого созыва.

У Разумкова попросили прокомментировать слухи о причине того, что в начале карантина Кабмин разрешил возобновить работу этого вида бизнеса. В СМИ связывали это с тем, что жене Разумкова принадлежит сеть ломбардов.

Разумков ответил, что его жена не является владелицей сети ломбардов «ПРО100КРЕДИТ» с начала текущего года.

Этот вид бизнеса был давно, он совсем небольшой был. На сегодня у моей семьи его нет — ни у меня, ни у жены. Я не лоббировал каких-то своих интересов, открывая те или иные направления работы, — сообщил Разумков.



В апреле спикера парламента СМИ обвиняли в коррупции — якобы Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Рады, который лично в этом заинтересован.

Разумков в 2015 году купил компанию «Интеринвест XXI века», которая является соучредителем ООО «Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI века и компания». Она владеет сетью из семи ломбардов. Разумков якобы переписал бизнес на свою жену. Из-за карантина ломбарды временно остановили свою работу — сначала Кабмин запретил им работать. 3 апреля Кабмин разрешил им работать даже в условиях карантина.