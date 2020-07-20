Разумков розповів про зв’язки із мережею ломбардів, фото — Думка

https://racurs.ua/ua/n141361-zv-yazky-iz-merejeu-lombardiv-prokomentuvav-spiker-razumkov.html

Ракурс

Родина голови Верховної Ради Дмитра Разумкова продала свою мережу ломбардів. Про це спікер 20 липня повідомив на підсумковому брифінгу з приводу закінчення роботи третьої сесії Ради дев’ятого скликання.

В Разумкова попросили прокоментувати чутки про причину того, що на початку карантину Кабмін дозволив відновити роботу цього виду бізнесу. В ЗМІ пов’язували це з тим, що дружині Разумкова належить мережа ломбардів.

Разумков відповів, що його дружина не є власницею мережі ломбардів «ПРО100КРЕДИТ» від початку поточного року.

Цей вид бізнесу був давно, він зовсім невеликий був. Станом на сьогодні у моєї родини його немає — ані в мене, ані в дружини. Я не лобіював якихось своїх інтересів, відкриваючи ті або інші напрямки роботи, — повідомив Разумков.



У квітні спікеру парламенту ЗМІ закидали корупцію. Мовляв, Кабінет міністрів міг ухвалити рішення дозволити роботу ломбардів в умовах карантину під тиском спікера Ради, який особисто в цьому зацікавлений.

Разумков у 2015 році купив компанію «Інтерінвест ХХІ століття», яка є співзасновницею ТОВ «Повне товариство Ломбард Про100Кредит ТОВ Інтерінвест XXI століття і компанія». Вона володіє мережею із сімох ломбардів. Разумков нібито переписав бізнес на свою дружину. Через карантин ломбарди тимчасово зупинили свою роботу — спочатку Кабмін заборонив їм працювати. 3 квітня Кабмін дозволив їм працювати навіть в умовах карантину.