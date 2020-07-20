Суркіс не пробачив Михайличенку поразки від сільської команди — «Динамо» звільнило тренерів

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Олексій Михайличенко з 20 липня вже не головний тренер київського «Динамо». Президент клубу Ігор Суркіс відправив тренера у відставку.

В «Динамо» сьогодні подякували за роботу Михайличенку та його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову. Відставка команди тренерів сталася наступного дня після завершення чемпіонату та поразки «Динамо» від ковалівського «Колосу» 0:2 на НСК «Олімпійський».

Михайличенко пішов навіть попри вихід його команди у кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів та завоювання Кубку України.

Керівництво клубу та численну армію динамівських уболівальників не може задовільнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах. Для цього гра має вийти на якісно інший рівень, — так пояснили причину звільнення Михайличенка на офіційному сайті «Динамо».

Суркіс розпочав пошуки нового коуча, аби до наступного сезону «Динамо» готував новий тренерський штаб.