Погода на 21 липня. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Україні 21 липня буде по-літньому теплою, а в західних областях очікуються грози та дощі.

Найближчої доби опади прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Чернігівській областях. На решті території країни прогнозують спекотну і сонячну погоду. Про це повідомляє Гідрометцентр України.







За інформацією синоптиків, вночі стовпчики термометрів покажуть від 16° до 18° тепла. Вдень температура повітря становитиме до 26−32° вище нуля. Вітер очікується південно-західний 3−8 м/с.

Погода в Києві 21 липня очікується сонячна, без опадів. Вночі прогнозують 16−18° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Погода в Харкові буде сонячною, а вночі очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі — 14−16° тепла, вдень 27−28° вище нуля.

Погодні умови у Львові 21 липня будуть дощовими, очікуються грози. Температурні показники будуть такими: уночі 14−16° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Погода в Одесі наближчої доби буде спекотною. У курортному місті температура повітря вночі очікується 18−20° тепла, а вдень — 28−30° вище нуля.

Погода в Карпатах завтра очікується дощова — прогнозують грози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 13−15° тепла, а вдень 24−26° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна активність в Україні 21 липня буде помірною. Можливі незначні магнітні бурі.





Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 20 липня в західних областях вдень температура коливатиметься від 23° до 26°.