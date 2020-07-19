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Погода в Україні. Фото: Pixabay

Захід та південь накриють грози — погода в Україні 20 липня (КАРТА)

19 лип 2020, 14:42
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Погода в Україні 20 липня буде відносно теплою. У західних областях країни вдень температура коливатиметься від 23° до 26°, пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде на півдні, тут стовпчики термометрів покажуть 28−32°. У центрі країни вдень повітря прогріється до 26−28°.

Вдень дощі з грозами прогнозуються на півдні, а також у Рівненській та Волинській областях. У центральних, північних та східних областях доба мине без опадів, на небі буде спостерігатися мінлива хмарність, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Україні на 20 липня. Карта: Гідрометцентр

Погода в Києві 20 липня буде теплою і сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 15−17°, вдень — піднімуться до 26−28°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові вночі буде дощовою, очікуються грози. Вночі температура повітря становитиме 14−16°, вдень — 24−26°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде теплою, вдень очікуються дощі з грозами. Вночі термометри покажуть 18−20°, вдень — 28−30°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 20 липня буде теплою і сухою. Температура повітря вночі опуститься до 15−17°, вдень — підніметься до 27−29°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде теплою і без опадів. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 14−16°, вдень — 25−27°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 20 липня буде дощовою, очікуються грози. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень повітря прогріється до 24−26°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.


Геомагнітна активність. Скріншот: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Києві 20 липня буде спокійною. Незначні збурення магнітного поля очікуються протягом доби.

Джерело: Ракурс


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