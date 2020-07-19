Погода в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141320-zapad-i-ug-nakrout-grozy-pogoda-v-ukraine-20-iulya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 июля будет относительно теплой. В западных областях страны дневная температура будет колебаться от 23° до 26°, пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на юге, здесь столбики термометров покажут 28−32°. В центре страны днем воздух прогреется до 26−28°.

Дневные дожди с грозами прогнозируются на юге, а также в Ровенской и Волынской областях. В центральных, северных и восточных областях сутки пройдут без осадков, на небе будет наблюдаться небольшая облачность, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 июля будет теплой и сухой. Столбики термометров ночью опустятся до 15−17°, днем — поднимутся до 26−28°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове ночью будет дождливой, ожидаются грозы. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем — 24−26°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет теплой, днем ожидаются дожди с грозами. Ночью термометры покажут 18−20°, днем — 28−30°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 20 июля будет теплой и сухой. Температура воздуха ночью опустится до 15−17°, днем — поднимется до 27−29°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет теплой и без осадков. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16°, днем — 25−27°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 20 июля будет дождливой, ожидаются грозы. Ночью температура составит 14−16°, днем ​​воздух прогреется до 24−26°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 июля будет спокойной. Незначительные возмущения магнитного поля ожидаются на протяжении суток.