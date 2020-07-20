120 тыс. военных Россия перебросит к границе с Украиной, фото — Defense Express

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Россия планирует перебросить к границе с Украиной 120 тыс. военных. Это произойдет во время учений «Кавказ-2020» в конце сентября.

Группировку россиян дополнят и 500 танков, 3 тыс. бронемашин, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Активная фаза учений «Кавказ-2020» состоится 21−26 сентября.

Со ссылкой на данные разведки такую ​​информацию обнародовал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает «Сегодня».

Сейчас самая интенсивная военная активность россиян наблюдается в Ростовской области на полигонах Южного военного округа России, на морских полигонах в Черном море возле оккупированного Крыма.

Украинская разведка использует космический и беспилотный сегменты, радиоэлектронную разведку, чтобы получить достоверную информацию о движении военных РФ.

Скибицкий считает, что маневры россиян являются угрозой, прописанной в Военной доктрине Украины. После 2014 года масштаб учений в РФ начал расти.

В Минобороны недавно отрицали вероятность наступления росиян со стороны Крыма на Херсонщину. В тот же день в России по указу президента Владимира Путина началась внезапная проверка войск на границе с Украиной.

Сейчас на территории аннексированного полуострова находится 32 тыс. 500 военнослужащих Вооруженных сил России.