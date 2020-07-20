Александр Лукашенко и Светлана Тихановская. Фото: Ракурс

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Ракурс

Выборы в Беларуси проходят с очередным скандалом — главная соперница действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская вывезла детей из страны. Ей и ее детям угрожали похищением.

Женщина выдвинула свою кандидатуру после ареста мужа, который планировал принять участие в избирательной гонке. Об этом сообщила белорусская журналистка Наталья Радина, а затем информацию подтвердила сама Тихановская.

Теперь дети кандидата в президенты находятся в одной из стран Евросоюза, которую она решила не называть. Журналистка отметила, что она помогала вывезти детей из Беларуси.

Причиной такого решения Тихановская назвала регулярные угрозы ей и ее детям. Неизвестные обещали похитить детей для того, чтобы кандидат добровольно отозвала свою кандидатуру.

Светлана Тихановская — единственная из реальных конкурентов действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которая успешно смогла зарегистрироваться на выборы. Других кандидатов заставили снять свои кандидатуры, а одного из них посадили в СИЗО.

Напомним, ранее мы сообщали, что главного соперника Лукашенко на выборах — Виктора Бабарико — не зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси. В Центризбиркоме заявили, что такое решение приняли из-за «несоответствия декларации о доходах и помощи иностранных государств и организаций в финансировании компании».