Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин. Фото: РБК

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Выборы в Беларуси могут кардинально повлиять на курс, по которому будет двигаться страна. Кандидат в президенты Анна Канопацкая планирует уменьшить влияние России на страну. Она выступает за вывод российских войск и пересмотр международного сотрудничества.

Соперница Лукашенко заявила, что Беларусь должна выбрать путь европейского сотрудничества, сообщает TYT.by.

Канопацкая предлагает стране выйти из договора о Союзном государстве и ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности). Также она считает, что нужно прекратить договор аренды военных объектов на территории Беларуси с Россией и способствовать выводу российских военных из страны.

Кандидат в президенты подчеркнула, что Беларусь — это европейская страна, поэтому европейский путь для страны — это не вопрос геополитического колебания между Москвой и Брюсселем, а сознательное участие в европейских делах как полноправной стороны.

Она также поделилась другими пунктами своей программы кандидата в президенты: усиление социального обеспечения детей и матерей, поддержка молодых семей, проведение судебной реформы и реформы налоговой, изменение бюджетной политики.

Соперница Лукашенко отметила, что выступает за бескровный демократический переход власти и для этого она планирует законодательно закрепить ограничение одним сроком пребывания на посту президента, который будет продолжаться семь лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что угрозы заставили главную соперницу Лукашенко вывезти детей из Беларуси. Ей и ее детям угрожали похищением.