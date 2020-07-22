Скачок коронавируса в Киеве — число новых случаев удвоилось, фото — УП

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Коронавирус в Киеве снова принес неутешительные цифры — COVID-19 в столице за сутки заболело вдвое больше людей, чем это фиксировалось в прошлые дни.

21 июля в Киеве коронавирус обнаружили еще у 132 человек (14 из них — дети). 20 и 21 июля мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что число новых выявленных больных COVID-19 составляло 73 и 77 человека.

В столице сейчас уже 7 тыс. 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди новых больных есть и четверо медиков. В больницы столицы пришлось привезти 20 пациентов.

Победили болезнь за сутки 66 киевлян (всего с начала пандемии — 2 тыс. 521).

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе (35), Соломенском (17), а также Днепровском районе (16 случаев).