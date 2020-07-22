Стрибок COVID-19 у Києві — медики виявили вдвічі більше нових хворих, фото — УП

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Коронавірус у Києві знову приніс невтішні цифри — на COVID-19 в столиці за добу захворіло вдвічі більше людей, ніж це фіксувалося у минулі дні.

За 21 липня в Києві коронавірус виявили ще у 132 осіб (14 з них — діти). 20 і 21 липня мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що кількість нових виявлених хворих на COVID-19 становила 73 і 77 особи.

В столиці нині вже 7 тис. 166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед нових хворих є і четверо медиків. До лікарень столиці довелося привезти 20 пацієнтів.

Перемогли хворобу за добу 66 киян (всього з початку пандемії — 2 тис. 521).

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі (35), Солом’янському (17), а також Дніпровському районі (16 випадків).