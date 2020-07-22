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Ракурс
Угроза цунами на Аляске возникла после мощного землетрясения — новости США

Угроза цунами на Аляске возникла после мощного землетрясения

22 июл 2020, 11:33
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Угроза цунами на Аляске объявлена 22 июля после произошедшего мощного землетрясения. Магнитуда подземных толчков составила 7,8.

Эпицентр землетрясения располагался на Алеутских островах на глубине около 10 км в примерно 100 км к юго-востоку от населенного пункта Перривилл. Об этом сообщает Геологическая служба США в Твиттер.

Пока информации о разрушениях или пострадавших нет. Как пишут жители Аляски в соцсетях, в некоторых населенных пунктах была объявлена эвакуация. В частности, в городе Гомер с населением 5 тыс. человек, расположенном на юго-западной части полуострова Кенай, объявили эвакуацию. В этом городе начинается узкая песчаная коса, которая удаляется в залив Качемак.

По данным СМИ Аляски, минувшей ночью жители прибрежных районов Гомера и Уналаски проснулись от звуков сирен и телефонных предупреждений. Многие люди оперативно покинули свои дома, перебравшись на возвышенность.


Загроза цунамі на Алясці виникла після потужного землетрусу

Загроза цунамі на Алясці виникла після потужного землетрусу

Источник: Ракурс


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