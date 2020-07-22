Загроза цунамі на Алясці виникла після потужного землетрусу — новини США

https://racurs.ua/ua/n141448-zagroza-cunami-na-alyasci-vynykla-pislya-potujnogo-zemletrusu.html

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Загрозу цунамі на Алясці оголосили 22 липня внаслідок потужного землетрусу. Магнітуда підземних поштовхів склала 7,8.

Епіцентр землетрусу розташовувався на Алеутських островах на глибині у 10 км в приблизно 100 км на південний схід від населеного пункту Перрівілл. Про це повідомляє Геологічна служба США в Твіттер.

Наразі інформації про руйнування або постраждалих немає. Як пишуть мешканці Аляски в соцмережах, у деяких населених пунктах була оголошена евакуація. Зокрема, в місті Гомер з населенням 5 тис. осіб, яке розташоване на південно-західній частині півострова Кенан, оголосили евакуацію. У цьому місті починається вузька піщана коса, яка сягає затоки Качемак.

За інформацією ЗМІ Аляски, минулої ночі жителі прибережних районів Гомера і Уналаскі прокинулися від звуків сирен і телефонних попереджень. Багато людей оперативно покинули свої будинки та перебралися на височину.