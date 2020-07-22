Кейт Міддлтон поділилася чарівними фото принца Джорджа на честь його семиріччя. Фото: Instagram

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, захоплюється фотографією. До дня народження сина, принца Джорджа, якому 22 липня 2020 року виповнилося сім років, прес-служба Кенсингтонського палацу опублікувала нові фото іменинника, зроблені його матір’ю.

Кенсінгтонський палац повідомив, що принц Вільям і герцогиня Кейт дуже радіють тому, що можуть поділитися фотографіями принца Джорджа. Про це написано на офіційній сторінці палацу в Instagram.

На одному зі знімків юний правнук королеви Єлизавети II сфотографований в зеленій футболці-поло, а на іншій він одягнений в футболку камуфляжного забарвлення. Кейт Міддлтон сфотографувала сина в липні — скоріш за все, в їхньому сімейному маєтку в графстві Норфолк.

Друге фото, у футболці-поло, ймовірно, було зроблено в червні — під час фотосесії, присвяченій дню народження принца Вільяма. Саме в цій футболці він був на сімейних фото.

Цей день народження принц Джордж, ймовірно, проведе в тісному колі сім’ї через пандемію коронавірусу. А ось в минулому році батьки влаштували для нього справжнє свято. Кейт найняла кухарів, які зробили для іменинника та його юних гостей піцу, пасту, кекси і морозиво. На честь свята Кейт дозволила дітям порушити здорову дієту, якої вони дотримуються в звичайному житті. Тоді в якості подарунка хлопчик попросив пару біноклів для спостереження за птахами, а також дитячий електричний автомобіль.

Принц Джордж народився 22 липня 2013 року в приватній лікарні Сент-Мері в Лондоні. Він третій у черзі на британський престол — після свого діда принца Чарльза і батька, принца Вільяма. Загалом у подружжя троє дітей — принц Луї, принцеса Шарлотта і принц Вільям.