Кейт Миддлтон поделилась очаровательными фото принца Джорджа в честь его семилетия

Кейт Миддлтон поделилась очаровательными фото принца Джорджа в честь его семилетияhttps://racurs.ua/n141447-keyt-middlton-podelilas-ocharovatelnymi-foto-princa-djordja-v-chest-ego-semiletiya.htmlРакурс
Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, увлекается фотографией. Ко дню рождения сына, принца Джорджа, которому 22 июля 2020 года исполнилось семь лет, пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала новые фото именинника, сделанные его матерью.
Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и герцогиня Кейт безмерно рады, что могут поделиться фотографиями принца Джорджа. Об этом написано на официальной странице дворца в Instagram.
На одном из снимков юный правнук королевы Елизаветы II запечатлен в зеленой футболке-поло, а на другой он одет в футболку камуфляжной расцветки. Кейт Миддлтон сфотографировала сына в июле — скорее всего, в их семейном поместье в графстве Норфолк.
Второе фото, в футболке-поло, вероятно, было сделано в июне — во время фотосессии, посвященной дню рождения принца Уильяма. Именно в этой футболке он был на семейных фото.
Этот день рождения принц Джордж, вероятнее всего, проведет в тесном кругу семьи из-за пандемии коронавируса. А вот в прошлом году родители устроили для него настоящий праздник. Кейт наняла поваров, которые сделали для именинника и его юных гостей пиццу, пасту, кексы и мороженое. В честь праздника Кейт разрешила детям нарушить здоровую диету, которой они придерживаются в обычной жизни. Тогда в качестве подарка мальчик попросил пару биноклей для наблюдения за птицами, а также детский электрический автомобиль.
Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в частной больнице Сент-Мэри в Лондоне. Он третий в очереди на британский престол — после своего деда принца Чарльза и отца, принца Уильяма. Всего у супругов трое детей — принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Уильям.