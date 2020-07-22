Кейт Миддлтон поделилась очаровательными фото принца Джорджа в честь его семилетия. Фото: Instagram

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, увлекается фотографией. Ко дню рождения сына, принца Джорджа, которому 22 июля 2020 года исполнилось семь лет, пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала новые фото именинника, сделанные его матерью.

Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и герцогиня Кейт безмерно рады, что могут поделиться фотографиями принца Джорджа. Об этом написано на официальной странице дворца в Instagram.

На одном из снимков юный правнук королевы Елизаветы II запечатлен в зеленой футболке-поло, а на другой он одет в футболку камуфляжной расцветки. Кейт Миддлтон сфотографировала сына в июле — скорее всего, в их семейном поместье в графстве Норфолк.

Второе фото, в футболке-поло, вероятно, было сделано в июне — во время фотосессии, посвященной дню рождения принца Уильяма. Именно в этой футболке он был на семейных фото.

Этот день рождения принц Джордж, вероятнее всего, проведет в тесном кругу семьи из-за пандемии коронавируса. А вот в прошлом году родители устроили для него настоящий праздник. Кейт наняла поваров, которые сделали для именинника и его юных гостей пиццу, пасту, кексы и мороженое. В честь праздника Кейт разрешила детям нарушить здоровую диету, которой они придерживаются в обычной жизни. Тогда в качестве подарка мальчик попросил пару биноклей для наблюдения за птицами, а также детский электрический автомобиль.

Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в частной больнице Сент-Мэри в Лондоне. Он третий в очереди на британский престол — после своего деда принца Чарльза и отца, принца Уильяма. Всего у супругов трое детей — принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Уильям.