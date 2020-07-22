Мережа назвала драму із заручниками бюджетним кіно — теракт у Луцьку, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n141449-de-muzyka-i-specnaz-sbu-mereja-porivnyala-dramu-v-lucku-iz-budjetnym-kino.html

Ракурс

Теракт у Луцьку ще довго обговорюватимуть в суспільстві. Захоплення заручників в обласному центрі Волині сталося у той час, коли рейтинги влади — і президента Володимира Зеленського, і МВС та його очільника Арсена Авакова — знизилися.

Тому загальний настрій коментарів в мережі стосується саме співставлення цих фактів. Крім того, аналітики і користувачі мають чимало питань і до обставин проведення спецоперації в центрі Луцька.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який 21 липня був головним інсайдером в ЗМІ, після завершення спецоперації заявив, що безкровне звільнення — це щастя, удача і результат переговорів. Він також вважає, що його колега, ще один заступник міністра Арсена Авакова, Євген Коваль, гідний державної нагороди за особисту участь у переговорах.

Аналітик Олексій Арестович вважає, що якщо до 21 липня країна «ділилася на 25 и 73% (відповідно до результатів другого туру президентських виборів — «Ракурс»), то від сьогодні — на тих, хто повірив у «маленький, переможний теракт і психічно здорових».

Журналіст Віталій Портніков нагадав українцям про телефонну розмову російського прем'єра Віктора Чорномирдіна із Шамілем Басаєвим, загін якого захопив заручників у пологовому будинку Будьоновська. Тоді вимоги терористів також виконали, а їх відпустили до Чечні.

У наступні роки Росію накриє хвиля терору — як справжнього, так і інспірованого власними силовиками і олігархами. Українці тепер теж живуть у світі торжества терору. І цим торжеством будуть користуватися і справжні терористи, і російські спецслужби, і українські силовики, — написав Портніков.

Тарас Чорновіл дивується у мережі: навіщо застосовувати поліцію, а не спецслужби СБУ під час звільнення заручників.

Поліція має виконувати свою роль — тримати периметр. Свої функції здійснюють там лікарі, рятувальники тощо. А зараз ми бачимо там Авакова, офіцер поліції діалогу вступає в контакт із терористом, передає воду, — написав Чорновіл.

В мережі також цікавилися, чому операцією з затримання терориста, який захопив у Луцьку автобус з заручниками, керував заступник голови Національної поліції Коваль, а не начальник штабу Антитерористичного центру при СБУ генерал-майор Кузнецов.

Хтось жартівливо відповідав: «терорист перебував у автобусі без захисної медичної маски й порушував карантинні заходи» і поліція на нього ще й адміністративний протокол складе.

Звернули увагу в мережі і на те, що терорист більше хвилини очікував, коли до нього підійде поліція.

Прокоментував луцьку історію навіть Ілон Маск. У коментарі в Твіттер він під фото автобусу із заручниками написав: «Просто ще один день у 2020 році».

Що це було? Вивели трьох заручників і вони не роблять ноги під прикриттям копів, а ходять туди-сюди. Хіба при загрозі вибуху чи стрілянини, яка за таких обставин може трапитися будь-якої миті, людей не відводять оперативно і під прикриттям? А тут якась прогулянка людей з торбами була (а торби можна брати? а якщо у них вибухівка?). І де спецназ був? Зустрічають заручників і недотерориста якісь дорожні регулювальники, — запитують користувачі у соцмережах.

Люди також жартували, що поліції варто було не тільки міні-вибух організувати під час штурму, а й музику увімкнути.