Курс гривны продолжает падать, фото: «24 канал»

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Ракурс

Гривна продолжает падать к иностранным валютам.

Нацбанк по сравнению со вчерашним днем ​​понизил официальный курс украинской национальной валюты к доллару на 6 копеек — до 27,6647 грн за доллар США, сообщает издание «Минфин».

Кроме того, сегодня торги на межбанковском валютном рынке открылись скачком евро.

В покупке евро подорожало на 20 копеек (до 31,98 грн), в продаже — на 21 копейку (до 32,02 грн).

Нацбанк вчера осуществлял валютные интервенции на межбанковском валютном рынке. Несмотря на это, доллар на межбанке за вчерашний день, 21 июля, вырос с 27,69 грн за доллар при покупке и 27,72 грн при продаже до 27,745 и 27,77 грн за доллар соответственно.

Эксперты ожидают, что сегодня девальвационные настроения по отношению к гривне на межбанке сохранятся.

Напомним, с 13 по 17 июля Нацбанк не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке. Новый глава этого ведомства Кирилл Шевченко недавно заявил, что Нацбанк не видел для этого оснований. По его словам, колебания курса находятся в «нормальных пределах».