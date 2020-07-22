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Курс гривні продовжує падати, фото: «24 канал»

Курс гривні знову знизив Нацбанк (ІНФОГРАФІКА)

22 лип 2020, 11:51
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Гривня продовжує падати до іноземних валют.

Нацбанк у порівнянні з учорашнім днем знизив курс офіційний української національної валюти до долара на 6 копійок — до 27,6647 грн за долар США, повідомляє видання «Мінфін».

Крім того, сьогодні торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися стрибком євро.

У покупці євро здорожчало на 20 копійок (до 31,98 грн), у продажі — на 21 копійку (до 32,02 грн).

Нацбанк вчора здійснював валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Попри це, долар на міжбанку за вчорашній день, 21 липня, зріс з 27,69 грн за долар при купівлі та 27,72 грн при продажу до 27,745 і 27,77 грн за долар відповідно.

Експерти очікують, що сьогодні девальваційні настрої щодо гривні на міжбанку збережуться.


Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро, інфографіка: НБУ

Нагадаємо, з 13 по 17 липня Нацбанк не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Новий очільник цього відомства Кирило Шевченко нещодавно заявив, що Нацбанк не бачив для цього підстав. За його словами, коливання курсу перебувають у «нормальних межах».


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