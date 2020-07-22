Чому силовики штурмували порожній автобус, пояснили у МВС

Чому штурм автобуса почався після затримання терориста, пояснили у МВС — новини Луцька

https://racurs.ua/ua/n141452-chomu-sylovyky-shturmuvaly-porojniy-avtobus-poyasnyly-u-mvs.html

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Відео затримання терориста Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із заручниками в Луцьку, а також запізнілий штурм автобуса прокоментували у Міністерстві внутрішніх справ України. Зауважимо, що відео демонструє затримання Кривоша й звільнення заручників, яке сталося до того, як до автобуса під’їхав БТР із спецпризначенцями.

Було невідомо, чи збиралася ця людина підірвати гранату чи зробити інші дії, бо під одягом у нього могла бути зброя, яку диванним експертам могло бути не видно на відстані. Тому вирішили психологічно подавити волю зловмисника, здійснити вистріли, шумові ефекти, щоб він точно не зробив нічого поганого, — розповів в ефірі «Сніданку з 1+1» заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, вчора поліція максимально відтіснила ЗМІ від місця інциденту. Проте згодом у соцмережах з’явилося відео затримання терориста і звільнення заручників у Луцьку. На відео видно, що Кривош виходить із піднятими руками з автобуса й чекає, поки його затримають. За деякий час до нього неквапливо підходять троє силовиків. Згодом з транспорту по одному виходять заручники. Ще приблизно за хвилину під’їжджає БТР зі спецпризначенцями, після чого чути, як вибухає світлошумова граната.