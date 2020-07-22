Знайдено мертвим волонтера, який нібито зник після поїздки на BlaBlaCar — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n141453-znaydeno-mertvym-volontera-yakyy-nibyto-znyk-pislya-poyizdky-na-blablacar.html

Ракурс

Знайдено мертвим волонтера, який зник після поїздки на BlaBlaCar. Поліція Києва встановлює обставини смерті мешканця Деснянського району.

Тіло чоловіка виявили у Дніпровському районі Києва. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу, — інформує 22 липня прес-служба Нацполіції столиці.

Внаслідок оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили тіло чоловіка у київській квартирі. Криміналісти під час попереднього огляду не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією — природна смерть.

Нагадаємо, мешканець Деснянського району 16 липня пішов із дому та не виходив на зв’язок. 20 липня повідомлялося про зникнення керівника громадської організації «Дім милосердя Київ» Олексія Кучапіна. Чоловік нібито 16 липня повідомив, що їде з Києва до Дніпра на Blablacar, після чого перестав виходити на зв’язок.

Кучапін керував громадською організацією «Будинок милосердя Київ», яка займається благодійністю і допомагає літнім бездомним та інвалідам.