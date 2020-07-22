Коронавірус вплинув на формат Нобелівської премії, фото: Publika.md

https://racurs.ua/ua/n141466-nobelivsku-premiu-provedut-v-inshomu-formati-cherez-covid-19.html

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Нобелівська премія, церемонія вручення якої має відбутися в грудні, в цьому році через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 пройде в іншому форматі.

Зокрема, буде скасовано розкішний Нобелівський банкет, в якому щороку беруть участь близько 1,3 тис. осіб, серед яких і члени королівської родини Швеції, повідомляє агентство France 24 з посиланням на директора Фонду Нобеля Ларса Гейкенстана.

Під час Нобелівського бенкету переможці, за винятком лауреатів Премії Миру, яких вшановують в Осло, також традиційно виступають з промовою.

Гейкенстан зазначив, що в цьому році переможці будуть відзначені «в інший спосіб», проте, як саме, не уточнив.

Це дуже особливий рік, коли кожному потрібно робити жертви та пристосовуватися до абсолютно нових обставин, — наголосив Гейкенстан.

Оголошення переможців премії відбуватиметься у період між 5 та 12 жовтня. Церемонії нагородження в Стокгольмі та Осло 10 грудня пройдуть у «нових формах».

Перша церемонія вручення Нобелівських премій відбулася 10 грудня 1901 року.

Нобелівський бенкет за час існування премії скасовували під час двох світових воєн, у 1907 та 1924 роках, а також у 1956 році (щоб уникнути запрошення радянського посла через репресії, пов’язані з придушенням Угорської революції).

Нагадаємо, через ситуацію з коронавірусом можуть не відбутися Олімпійські ігри в Токіо, які наразі заплановані на літо 2021 року.