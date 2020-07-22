Когда арестуют луцкого террориста и почему его так странно задерживали, рассказали в СБУ

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Ракурс

Теракт в Луцке, произошедший 21 июля, продолжают обсуждать украинцы. Сегодня подробности вчерашних событий рассказали представители Нацполиции и Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области.

По информации правоохранителей, в спецоперации «Заложник» принимали участие около 200 полицейских. Об этом шла речь во время брифинга 22 июля.

Террорист Максим Плохой (Кривошей) сейчас находится в СИЗО. Завтра ему должны избрать меру пресечения, однако информации, когда состоится заседание, еще нет. Проводятся следственные действия по выявлению связей террориста с другими лицами, мест приобретения оружия.

Также в СБУ объяснили странное задержание террориста, когда Кривошей вышел из автобуса и еще долгое время ждал правоохранителей. По информации СБУ, в опубликованном в соцсетях видео просто не видно, что тогда с мужчиной вели переговоры. Переговоры проходили на расстоянии, поэтому на видео кажется, что человек просто стоит.

Террорист также оставил в автобусе сумку, где могло быть взрывное устройство, поэтому правоохранители должны удостовериться, что у мужчины нет пульта дистанционного управления. Из-за этого его и просили покрутиться, поднять руки и тому подобное.

Штурм автобуса уже после того, как оттуда все вышли, объяснили тем, что хотели обезопасить автобус от дальнейших посягательств. Правоохранители подозревали, что на площади, где стоял автобус, были сообщники террориста, поэтому подогнали к нему БТР.

Правоохранители также отметили, что 13 заложников не пострадали, однако они уставшие. Ведь сначала их 10 часов держали на жаре в автобусе, а потом еще и допрашивали. Среди заложников был как 15-летний подросток, так и бабушка — это обычные пассажиры, которые ехали рейсовым автобусом.

В то же время в Нацполиции и СБУ отметили, что автобус не должен был ехать через Театральную площадь в центре города. Почему он туда поехал, неизвестно.

Правоохранители рассказали и о самом Кривоше. Так как он привлекался к уголовной ответственности и прежде, он был под наблюдением правоохранителей. В то же время на протяжении долгого времени он не нарушал закон, поэтому в ежедневном или еженедельном контроле необходимости не было.

Террорист был на допросе, его допрашивали о сообщниках и других взрывных устройствах. Сейчас он идет на контакт.

Мы считаем, что это криминалитет, который представил себе свою особую роль в жизни, — отметили правоохранители.

В городе обезвредили несколько подозрительных предметов, они были в разных местах. В частности, проверяли отель рядом с Театральной площадью, а также другие рейсовые автобусы. Изъяли и, по предварительным данным, муляж взрывного устройства.