Коли арештують луцького терориста та чому його так дивно затримували, розповіли у СБУ

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Теракт у Луцьку, що стався 21 липня, продовжують обговорювати українці. Сьогодні подробиці вчорашніх подій розповіли представники Нацполіції та Служби безпеки України (СБУ) у Волинській області.

За інформацією правоохоронців, у спецоперації «Заручник» брали участь близько 200 поліцейських. Про це йшлося під час брифінгу 22 липня.

Терорист Максим Плохой (Кривош) наразі перебуває у СІЗО. Завтра йому мають обрати запобіжний захід, проте інформації, коли відбудеться засідання, ще немає. Наразі проводяться слідчі дії з виявлення зв’язків терориста з іншими особами, місць придбання зброї.

Також у СБУ пояснили дивне затримання терориста, коли Кривош вийшов із автобусу і ще довгий час чекав на правоохоронців. За інформацією СБУ, на опублікованому у соцмережах відео просто не видно, що тоді з чоловіком вели переговори. Переговори відбувалися на відстані, тому на відео здається, що чоловік просто стоїть.

Терорист також залишив у автобусі сумку, де міг бути вибуховий пристрій, саме тому правоохоронці мали упевнитися, що у чоловіка немає пульту дистанційного управління. Через це його й просили покрутитися, підняти руки тощо.

Штурм автобусу вже після того, як звідти усі вийшли, пояснили тим, що хотіли убезпечити автобус від подальших посягань. Правоохоронці підозрювали, що на площі, де стояв автобус, були спільники терориста, тому підігнали до нього БТР.

Правоохоронці також зазначили, що 13 заручників не постраждали, проте вони втомлені. Адже спочатку їх 10 годин тримали на спеці в автобусі, а потім ще й допитували. Серед заручників був як 15-річний підліток, так і бабуся — це звичайні пасажири, які їхали рейсовим автобусом.

Водночас у Нацполіції та СБУ зазначили, що автобус не мав їхати через Театральну площу у центрі міста. Чому він туди поїхав, невідомо.

Правоохоронці розповіли й про самого Кривоша. Через те, що він притягався до кримінальної відповідальності і раніше, він був під наглядом правоохоронців. Водночас упродовж довгого часу він не порушував закон, тому необхідності щоденного чи щотижневого контролю не треба було.

Терорист був на допиті, його допитували про спільників та інші вибухові пристрої. Наразі він йде на контакт.

Ми вважаємо, що це криміналітет, який уявив собі свою особливу роль у житті, — зазначили правоохоронці.

У місті знешкодили кілька підозрілих предметів, вони були у різних місцях. Зокрема, перевіряли готель поруч із Театральним майданом, а також інші рейсові автобуси. Вилучили й, за попередніми даними, муляж вибухового пристрою.