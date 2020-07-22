Курсом гривні маніпулювали, переконаний міністр економіки

https://racurs.ua/ua/n141457-kursom-gryvni-manipuluvaly-perekonanyy-ministr-ekonomiky.html

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Курс гривні використовувався для маніпуляцій. У цьому переконаний міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. На думку міністра, спад економіки України трапився б і без карантину через попередню «занадто обережну політику Національного банку».

Я також за гнучкий обмінний курс. Просто вважаю, що курс використовувався для маніпуляцій. Ми розуміємо, що торік посилення курсу до 23,5 грн/дол., по суті, заклало падіння нашої промисловості і ВВП, — заявив чиновник в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він визнав, що Нацбанк поповнював резерви. Однак Петрашко вважає, що недостатньо.

Треба проводити експансіоністську монетарну політику. Ця політика полягає у досить простих речах — збільшення пропозицій грошей на ринку. І це не мається на увазі друк грошей, — зазначив міністр.

Петрашко заявив про негативні наслідки для експортно-орієнтованої промисловості внаслідок коливання курсу з 28,5 до 23 грн/дол, оскільки економіка України — на 50% залежить від експорту.

Я просто не бачив необхідності посилювати курс з 28,5 до 23 грн/дол. Так само як і не було необхідності наступної девальвації. Тому я говорю… давайте більше викуповувати у резерви, — додав чиновник.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що емісія 300 млрд грн може чекати на Україну, якщо влада погодить концепцію виходу з коронавірусної кризи, запропоновану нардепами з президентської фракції «Слуга народу». Цю концепцію під час засідання робочої групи з напрацювання економічних заходів у Верховній Раді презентувала нардеп-«слуга» Людмила Буймістер.