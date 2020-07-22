Курсом гривны манипулировали, убежден министр экономики — новости экономики

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Курс гривны использовался для манипуляций. В этом убежден министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. По мнению министра, спад экономики Украины произошел бы и без карантина из-за предыдущей «слишком осторожной политики Национального банка».

Я также за гибкий обменный курс. Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году усиление курса до 23,5 грн/долл., по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП, — заявил чиновник в интервью «РБК-Украина».

Он признал, что Нацбанк пополнял резервы. Однако Петрашко считает, что недостаточно.

Надо проводить экспансионистскую монетарную политику. Эта политика заключается в достаточно простых вещах — увеличении предложений денег на рынке. И это не о печати денег, — отметил министр.

Петрашко заявил о негативных последствиях для экспортно-ориентированной промышленности вследствие колебания курса с 28,5 до 23 грн/долл., поскольку экономика Украины — на 50% зависит от экспорта.

Я просто не видел необходимости усиливать курс с 28,5 до 23 грн/долл. Так же как и не было необходимости последующей девальвации. Поэтому я говорю… давайте больше выкупать в резервы, — добавил чиновник.

Напомним, в июне рост цен на потребительском рынке замедлился до 0,2%, в то время в годовом исчислении цены выросли на 2,4%. Прежде всего это связано с более высокими темпами роста цен на преимущественно сырые продукты питания. По расчетам Минэкономики, в июне подорожание составило 11,4%.