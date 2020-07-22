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Ракурс
Сутенера из СБУ разоблачили в Держбюро расследований, фото — ДБР

Сутенера из СБУ разоблачили в Госбюро расследований (ФОТО)

22 июл 2020, 13:03
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Сутенерством в Украине подрабатывал сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом 22 июля заявили в Государственном бюро расследований.

Вместе с военной прокуратурой Центрального региона Украины ГБР расследовало деятельность работника центрального аппарата СБУ, сообщает пресс-служба ГБР.

Как оказалось, силовик систематически требовал деньги от проституток. Это была плата за «крышевание» их деятельности. Впрочем, СБУшник работал и «маркетологом» у этих женщин: рекламировал их услуги на сайтах знакомств.

Сутенера из СБУ разоблачили в Госбюро расследований, фото — ГБР

Следователи ГБР задержали работника спецслужбы в центре Киева после получения очередного «транша» от проституток.


В бюро могут открыть производство по ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием и сутенерство) Уголовного кодекса Украины.

Сутенера из СБУ разоблачили в Госбюро расследований, фото — ГБР

Источник: Ракурс


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