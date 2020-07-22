Сутенера из СБУ разоблачили в Госбюро расследований (ФОТО)https://racurs.ua/n141456-sutenera-iz-sbu-razoblachili-v-gosburo-rassledovaniy-foto.htmlРакурс
Сутенерством в Украине подрабатывал сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом 22 июля заявили в Государственном бюро расследований.
Вместе с военной прокуратурой Центрального региона Украины ГБР расследовало деятельность работника центрального аппарата СБУ, сообщает пресс-служба ГБР.
Как оказалось, силовик систематически требовал деньги от проституток. Это была плата за «крышевание» их деятельности. Впрочем, СБУшник работал и «маркетологом» у этих женщин: рекламировал их услуги на сайтах знакомств.
Следователи ГБР задержали работника спецслужбы в центре Киева после получения очередного «транша» от проституток.
В бюро могут открыть производство по ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием и сутенерство) Уголовного кодекса Украины.