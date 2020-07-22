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Ракурс
Сутенера з СБУ викрили в Держбюро розслідувань, фото — ДБР

Сутенера з СБУ викрили в Держбюро розслідувань (ФОТО)

22 лип 2020, 13:03
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Сутенерством в Україні підробляв співробітник Служби безпеки України. Про це 22 липня заявили у Державному бюро розслідувань.

Разом із військовою прокуратурою Центрального регіону України ДБР розслідувало діяльність працівника центрального апарату СБУ, повідомляє прес-служба ДБР.

Як виявилося, силовик систематично вимагав гроші від повій. Це була плата за «кришування» їхньої діяльності. Утім, СБУшник працював й «маркетологом» у цих жінок: рекламував їхні послуги на сайтах знайомств.

Сутенера з СБУ викрили в Держбюро розслідувань, фото — ДБР

Слідчі ДБР затримали працівника спецслужби в центрі Києва після одержання чергового «траншу» від повій.


У бюро можуть відкрити провадження за ч. 2 ст. 303 та ч. 2 ст. 369−2 (зловживання впливом та сутенерство) Кримінального кодексу України.

Сутенера з СБУ викрили в Держбюро розслідувань, фото — ДБР

Джерело: Ракурс


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