Захоплення заручників у Харкові — «терорист» обіцяв усіх підірвати

https://racurs.ua/ua/n141468-zahoplennya-zaruchnykiv-u-harkovi-teroryst-obicyav-usih-pidirvaty.html

Ракурс

Про захоплення заручників повідомили 22 липня поліцію у Харкові. Силовики стрімголов помчали перевіряти інформацію про теракт по вулиці Бондаренківській, 22.

В поліцію подзвонили і розповіли, що нібито чоловік зі зброєю захопив будівлю і взяв людей в заручники. Терорист обіцяв підірвати будівлю у приватному секторі міста-мільйонника.

На виклик виїхало керівництво Київського райвідділу поліції і слідчо-оперативна група. Згодом у Фейсбук правоохоронці повідомили, що виклик виявився хибним.

Очільник райвідділу поліції Сергій Пономарьов попросив громадян «уважно ставитися до інформації, яку вони поширюють».

Місцеві Telegram-канали пишуть, що помилкове повідомлення надійшло від 50-річного психічно неврівноваженого чоловіка. Будинок, у якому він сховався, був порожнім.

Нагадаємо, що 21 липня Україна стежила за драмою в Луцьку, де 44-річний рецидивіст захопив у заручники 13 пасажирів автобуса. Згодом поліція повідомила, що він нібито мав спільника у Харкові.