Детей будет проще зарегистрировать по месту жительства, фото: USAGov

https://racurs.ua/n141470-pravitelstvo-uprostilo-registraciu-detey-vozrastom-do-14-let-detali.html

Ракурс

Регистрацию места жительства детей в возрасте до 14 лет упростил Кабинет министров.

Соответствующие изменения в законодательство были утверждены в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Теперь появилась возможность в электронной форме регистрировать место проживания и снимать с регистрации детей в возрасте до 14 лет.

В пояснительной записке этого постановления его автор — вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров — отметил, что соответствующие изменения в законодательство позволят предотвратить:

необходимость одновременного визита в ЦПАУ обоих родителей в случае ситуации с различным местом их регистрации;

необходимость оформления нотариальных разрешений при невозможности одновременного визита в ЦПАУ обоих родителей в случае ситуации с различным местом их регистрации;

подвергание опасности для здоровья в условиях эпидемии из-за необходимости посещения ЦПАУ.

Напомним, в июне Кабмин принял изменения в законодательство, которые позволяют осуществлять регистрацию земельных участков онлайн.