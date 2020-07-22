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Ракурс
Детей будет проще зарегистрировать по месту жительства, фото: USAGov

Регистрацию места жительства детей до 14 лет упростил Кабмин — детали (ДОКУМЕНТ)

22 июл 2020, 15:44
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Регистрацию места жительства детей в возрасте до 14 лет упростил Кабинет министров.

Соответствующие изменения в законодательство были утверждены в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Теперь появилась возможность в электронной форме регистрировать место проживания и снимать с регистрации детей в возрасте до 14 лет.

В пояснительной записке этого постановления его автор — вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров — отметил, что соответствующие изменения в законодательство позволят предотвратить:

  • необходимость одновременного визита в ЦПАУ обоих родителей в случае ситуации с различным местом их регистрации;
  • необходимость оформления нотариальных разрешений при невозможности одновременного визита в ЦПАУ обоих родителей в случае ситуации с различным местом их регистрации;
  • подвергание опасности для здоровья в условиях эпидемии из-за необходимости посещения ЦПАУ.

Постановление Кабмина, документ: Алексей Гончаренко


Постановление Кабмина, документ: Алексей Гончаренко

Напомним, в июне Кабмин принял изменения в законодательство, которые позволяют осуществлять регистрацию земельных участков онлайн.

Источник: Ракурс


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