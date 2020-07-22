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Детей будет проще зарегистрировать по месту жительства, фото: USAGov
Регистрацию места жительства детей до 14 лет упростил Кабмин — детали (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n141470-pravitelstvo-uprostilo-registraciu-detey-vozrastom-do-14-let-detali.htmlРакурс
Регистрацию места жительства детей в возрасте до 14 лет упростил Кабинет министров.
Соответствующие изменения в законодательство были утверждены в ходе сегодняшнего заседания правительства.
Теперь появилась возможность в электронной форме регистрировать место проживания и снимать с регистрации детей в возрасте до 14 лет.
В пояснительной записке этого постановления его автор — вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров — отметил, что соответствующие изменения в законодательство позволят предотвратить:
- необходимость одновременного визита в ЦПАУ обоих родителей в случае ситуации с различным местом их регистрации;
- необходимость оформления нотариальных разрешений при невозможности одновременного визита в ЦПАУ обоих родителей в случае ситуации с различным местом их регистрации;
- подвергание опасности для здоровья в условиях эпидемии из-за необходимости посещения ЦПАУ.
Напомним, в июне Кабмин принял изменения в законодательство, которые позволяют осуществлять регистрацию земельных участков онлайн.
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