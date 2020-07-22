Дві угоди з СНД розриває Україна.

https://racurs.ua/ua/n141474-dvi-ugody-z-snd-rozryvaie-ukrayina.html

Ракурс

СНД, Співдружність Незалежних Держав, — організація, в яку, зокрема, входять Україна, Росія і Білорусь. За час діяльності цієї організації були підписані сотні договорів, але після анексії Криму та окупації Донбасу Росією Україна почала виходити з них.

Зокрема, про рішення виходу України ще з двох угод повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він розповів під час засідання Кабміну в середу, 22 липня.

За його словами, йдеться про Угоду про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і Угоду про Раду з гуманітарного співробітництва СНД. Відповідний проект указу президента Володимира Зеленського був схвалений на засіданні уряду.

Угода про гуманітарне співробітництво була укладена на засіданні Ради глав держав СНД у Казані 26 серпня 2005 року. Для розвитку цього базового документа 28 листопада 2006 було підписано угоду про створення Ради з гуманітарного співробітництва. Документи уклали для реалізації і координації багатосторонньої взаємодії країн-учасниць СНД в галузі культури, освіти, науки, архівної справи, інформації та масових комунікацій, спорту, туризму і роботи з молоддю.

Зазначається, що у зв’язку з агресією Росії проти України фактичне співробітництво в рамках даних угод із РФ вже зупинено, а співпраця з іншими країнами-учасниками відбувається в двосторонньому форматі на основі нових договорів.

За даними Міністерства закордонних справ України, між Києвом і Москвою було укладено 453 угоди, до теперішнього часу залишилося близько 300.

Нагадаємо, Україна вийшла з Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією в квітні 2019 року.