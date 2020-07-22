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Ракурс
ЛГБТ-пропаганду хотят наказывать штрафами в Украине. Фото: nippon.com

Наказание за пропаганду гомосексуализма предлагают ввести в Украине — зарегистрирован законопроект

22 июл 2020, 16:46
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Пропаганду гомосексуализма в Украине хотят наказывать штрафами.

В Верховной Раде 22 июля зарегистрировали законопроект № 3917 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендерности». Проект закона был передан на рассмотрение руководству. Об этом сообщается на веб-странице Верховной Рады Украины.

Инициаторами проекта закона выступили народные депутаты от фракции «Слуга народа» — Елена Лис и Георгий Мазурашу. Пока что текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Тем временем общественная организация «Гей-альянс Украина» на собственной странице в Facebook опубликовала сообщение, которое осуждает такую инициативу.


Напомним, в декабре 2019 городской совет Ровно решил, что так называемые «прайды», «марше равенства», «фестивале квир-культуры» теперь представители ЛГБТ не имеют права проводить в местах массового досуга семей с детьми.

Источник: Ракурс


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