ЛГБТ-пропаганду хотят наказывать штрафами в Украине. Фото: nippon.com

https://racurs.ua/n141478-nakazanie-za-propagandu-gomoseksualizma-predlagaut-vvesti-v-ukraine-zaregistrirovan-zakonoproekt.html

Ракурс

Пропаганду гомосексуализма в Украине хотят наказывать штрафами.

В Верховной Раде 22 июля зарегистрировали законопроект № 3917 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендерности». Проект закона был передан на рассмотрение руководству. Об этом сообщается на веб-странице Верховной Рады Украины.

Инициаторами проекта закона выступили народные депутаты от фракции «Слуга народа» — Елена Лис и Георгий Мазурашу. Пока что текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Тем временем общественная организация «Гей-альянс Украина» на собственной странице в Facebook опубликовала сообщение, которое осуждает такую инициативу.

Напомним, в декабре 2019 городской совет Ровно решил, что так называемые «прайды», «марше равенства», «фестивале квир-культуры» теперь представители ЛГБТ не имеют права проводить в местах массового досуга семей с детьми.