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Свадьбу на границе Швеции и Норвегии устроила пара из-за карантина — новости мира
Свадьбу на границе Швеции и Норвегии устроила пара из-за карантина (ФОТО)https://racurs.ua/n141482-svadbu-na-granice-shvecii-i-norvegii-ustroila-para-iz-za-karantina-foto.htmlРакурс
Свадьбу на границе Швеции и Норвегии устроили влюбленные граждане соседних скандинавских стран, которые решили не отменять церемонию из-за коронавирусных ограничений.
По словам пары, они планировали пожениться, поэтому решили не менять дату свадьбы. Изначально невеста из Норвегии, Камилла Йорда, в шутку предложила провести церемонию на границе стран. Впоследствии ее поддержали родственники, друзья и жених Александр Клерн, пишет BBC.
Свадьбу устроили в лесу близ шведско-норвежской границы, которую разделили белой лентой.
Мы хотели стать мужем и женой! Любовь побеждает все, — сказала Камилла.
За церемонией бракосочетания наблюдали двое полицейских — они контролировали, чтобы никто из гостей случайно не пересек границу.
На свадьбу пришли около 30 гостей. Жених и невеста были с одной стороны границы, а часть гостей — с другой.
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