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Свадьбу на границе Швеции и Норвегии устроила пара из-за карантина — новости мира

Свадьбу на границе Швеции и Норвегии устроила пара из-за карантина (ФОТО)

22 июл 2020, 17:16
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Свадьбу на границе Швеции и Норвегии устроили влюбленные граждане соседних скандинавских стран, которые решили не отменять церемонию из-за коронавирусных ограничений.

По словам пары, они планировали пожениться, поэтому решили не менять дату свадьбы. Изначально невеста из Норвегии, Камилла Йорда, в шутку предложила провести церемонию на границе стран. Впоследствии ее поддержали родственники, друзья и жених Александр Клерн, пишет BBC.

Свадьбу устроили в лесу близ шведско-норвежской границы, которую разделили белой лентой.

Мы хотели стать мужем и женой! Любовь побеждает все, — сказала Камилла.

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За церемонией бракосочетания наблюдали двое полицейских — они контролировали, чтобы никто из гостей случайно не пересек границу.

На свадьбу пришли около 30 гостей. Жених и невеста были с одной стороны границы, а часть гостей — с другой.

Весілля на кордоні влаштувала пара зі Скандинавії через карантин


Весілля на кордоні влаштувала пара зі Скандинавії через карантин

Весілля на кордоні влаштувала пара зі Скандинавії через карантин

Источник: Ракурс


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