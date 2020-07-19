Twitter заблокировал публикацию Трампа из-за песни Linkin Park

Twitter заблокировал публикацию Трампа. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n141326-twitter-zablokiroval-publikaciu-trampa-iz-za-pesni-linkin-park.html

Ракурс

Twitter (Твиттер) заблокировал публикацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Это произошло после жалобы на нарушение авторских прав за использование песни рок-группы Linkin Park. На днях Трамп ретвитнул предвыборный ролик, опубликованный его помощником Дэном Скавино. В видео использовалась песня «In the End». А 18 июля администрация соцсети заблокировала пост президента, оставив отметку о жалобе правообладателя. Об этом сообщает Reuters.

По информации СМИ, жалобу на нарушение авторских прав подал лейбл Machine Shop Entertainment, который принадлежит Linkin Park. Сама группа сообщила, что не поддерживает Трампа на выборах и поэтому не одобряет то, что его администрация использует их песни в своих роликах.

Как известно, в мае Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей и угрожал закрыть Twitter. Президента разгневало то, что социальная сеть впервые промаркировала его публикации как недостоверные.

Напомним, на днях хакеры совершили беспрецедентную атаку на Twitter. Злоумышленникам удалось получить доступ к страницам компаний Apple, Uber, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla Илона Маска, экс-президента США Барака Обамы, главного конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, основателя Amazon Джеффа Безоса и ряда других известных влиятельных лиц.