Twitter заблокував публікацію Трампа через пісню Linkin Park

Twitter заблокував публікацію Трампа. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n141326-twitter-zablokuvav-publikaciu-trampa-cherez-pisnu-linkin-park.html

Ракурс

Twitter (Твіттер) заблокував публікацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Це сталося після скарги на порушення авторських прав через використання пісні рок-групи Linkin Park. Днями Трамп ретвітнув передвиборний ролик, опублікований його помічником Деном Скавіно. У відео використовувалася пісня «In the End». А 18 липня адміністрація соцмережі заблокувала пост президента, залишивши позначку про скаргу правовласника. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією ЗМІ, скаргу на порушення авторських прав подав лейбл Machine Shop Entertainment, який належить Linkin Park. Сама група повідомила, що не підтримує Трампа на виборах і тому не схвалює те, що його адміністрація використовує їхні пісні в своїх роликах.

Як відомо, у травні Дональд Трамп підписав указ про регулювання соцмереж і погрожував закрити Twitter. Президента розгнівало те, що соціальна мережа вперше промаркувала його публікації як недостовірні.

Нагадаємо, днями хакери здійснили безпрецедентну атаку на Twitter. Зловмисникам вдалося отримати доступ до сторінок компаній Apple, Uber, засновника Microsoft Білла Гейтса, гендиректора Tesla Ілона Маска, екс-президента США Барака Обами, головного конкурента Дональда Трампа на виборах Джо Байдена, засновника Amazon Джефа Безоса та низки інших відомих впливових осіб.