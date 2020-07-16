Канье Уест. Фото:112 Україна

https://racurs.ua/ua/n141202-reper-kane-uest-stal-ofycyalnym-sopernykom-trampa-na-vyborah.html

Ракурс

Каньє Вест, відомий американський репер і дизайнер одягу, зареєструвався кандидатом у президенти США. В останній момент він подав необхідні документи для реєстрації як незалежний кандидат в Оклахомі.

Репер вніс реєстраційний збір у розмірі 35 тис. дол. Про це стало відомо з даних, опублікованих на сайті місцевого виборчкому.

Під час реєстрації Каньє Вест вказав, що буде представляти партію під назвою BDY, яка повністю розшифровується як Birthday Party.

Зазначимо, попри реєстрацію незалежним кандидатом, все ще немає достовірної інформації про те, чи буде боротися репер за президентське крісло. Раніше низка ЗМІ заявляли, що Вест вирішив стати президентом на тлі загострення біполярного розладу, яким він страждає кілька років.

Каньє Вест заявив про бажання стати кандидатом в президенти США 4 липня. Американського репера публічно підтримав Ілон Маск, який очолює американські компанії Tesla і SpaceX.

Зі свого боку, експерти ставлять успіх репера на виборах під сумнів. Причиною таких прогнозів називають те, що Вест пізно вступив у передвиборчі перегони, а тому у низці штатів вже закінчився термін збору підписів для участі у виборчому процесі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Періс Хілтон і Каньє Уест йдуть у президенти США.