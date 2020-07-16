Канье Уэст. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n141202-reper-kane-uest-stal-oficialnym-sopernikom-trampa-na-vyborah.html

Ракурс

Канье Уэст, известный американский рэпер и дизайнер одежды, зарегистрировался кандидатом в президенты США. В последний момент он подал необходимые документы для регистрации в качестве независимого кандидата в Оклахоме.

Рэпер внес регистрационный сбор в размере 35 тыс. долл. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте местного избиркома.

Во время регистрации Канье Уэст указал, что будет представлять партию под названием BDY, которая полностью расшифровывается как Birthday Party.

Отметим, несмотря на регистрацию независимым кандидатом, все еще нет достоверной информации о том, будет ли бороться рэпер за президентское кресло. Ранее ряд СМИ заявляли, что Уэст решил стать президентом на фоне обострения биполярного расстройства, которым он страдает несколько лет.

Канье Уэст заявил о желании податься в президенты США 4 июля. Американского рэпера публично поддержал Илон Маск, который возглавляет американские компании Tesla и SpaceX.

В свою очередь, эксперты ставят успех рэпера на выборах под сомнение. Причиной таких прогнозов называют то, что Уэст поздно вступил в предвыборную гонку, а значит, в ряде штатов уже истек срок сбора подписей для участия в избирательном процессе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Пэрис Хилтон и Канье Уэст идут в президенты США.